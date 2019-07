Incontri con l'autore a Riccione: si inizia con Grazia Buscaglia

Il suggestivo parco del Grand Hotel di Riccione, in viale Gramsci, riprende vita con la nuova rassegna degli

"Incontri con l'autore", a cura della moderatrice Francesca Gussoni. Ogni venerdì dal 12 luglio al 2 agosto ore 21,15.

Primo appuntamento è per venerdì 12 luglio con la presentazione del libro "Rosso come la neve",

romanzo di esordio della giornalista e scrittrice Grazia Buscaglia, moglie di Loris Bonesso, ex attaccante di Torino, Cesena e Rimini.

Si continua con il 19 con "Vite sbeccate" di Dianora Tinti, riconoscimento internazionale alla Camera dei Deputati "Comunicare l'Europa, insignita del titolo di Golden Woman 2016 nella Repubblica di San Marino e il 26 con "Dalle fonti alla narrazione, Neanderthal, un fratello incompreso, dell'antropologo Stefano Ricci dall'Università di Siena.

Dulcis in fundo con il noto astrofisico e scrittore Massimo Capaccioli, che il 2 agosto presenterà "Luna Rossa", la conquista sovietica dello spazio che ruota attorno allo sbarco sulla Luna, storia di un match combattuto senza esclusione di colpi.