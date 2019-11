L'International Games Week @Your Library le biblioteche si mettono in gioco!

La biblioteca di Cattolica anche per il 2019 aderisce alla settimana internazionale del gioco in biblioteca, tra conferme e novità, una settimana ricca di appuntamenti.

L’Iinternational Games Week nasce col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza. Il “gaming” , integrato tra i servizi di una biblioteca, fa sentire gli utenti di tutte le età i benvenuti e favorisce le relazioni sociali. Il gioco è un modo per divertirsi, esercitare la mente, migliorare le competenze e far incontrare nuove persone in un ambiente sicuro e piacevole, esaltando la connessione reciproca tra le persone e le biblioteche.

Questo il programma: martedì 5 novembre dalle 15 alle 17, giochiamo a scacchi con l'Accademia Scacchistica La Regina a chi è rivolto? a tutti, da 5 anni in su. Giovedì 7 novembre dalle 15,30 alle 18,30 Biblo Board Game! Proviamo i migliori giochi in scatola

presentati da InstaGames di Cattolica a chi è rivolto? A tutti, ragazzi e adulti. Sabato 9 novembre InternationalGameDay@your library - dalle 9,30 alle 12,30 giornata formativa

Leggere, guardare, giocare: contenuti digitali per ragazzi dalle app ai videogiochi, dai video al crow-reading con Elsa Salamini della redazione di Mamamò a chi è rivolto? Genitori, insegnanti, educatori la partecipazione è libera, è gradita l'iscrizione. Dalle 15 alle 18,30 2° Torneo di scacchi CCP semilampo con i circoli di scacchi di Cattolica e Rimini partecipazione libera e gratuita - iscrizioni dalle 14,30 alle 15 a chi è rivolto? a tutti, da 5 anni in su. Dalle 15 alle 18 Giochi da Tavolo, le scatole delle meraviglie GioGra di Gradara vi invita a mettervi in gioco a chi è rivolto? Ragazzi e adulti