L’Associazione "Ostinata e contraria" ri-parte da De André al Teatro Mariani

L’Associazione cesenate ri-parte da De André per esplorare nuovi orizzonti artistici

al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. L’Associazione cesenate ha, infatti, assunto la direzione artistica del teatro, su incarico del Comune di Sant’Agata. Una stagione che entrerà nel vivo a partire dal 22 febbraio 2020 con gli Artenovecento che, come da tradizione, faranno gli onori di casa con Amarcord De André, uno spettacolo che propone un incontro inedito tra De André e Fellini. Si prosegue con Max Manfredi e Filippo Gambetta, grandissimi esponenti della musica d’autore genovese che presenteranno uno spettacolo inedito basato sulle canzoni di Manfredi e sulle parole di un suo particolarissimo audiolibro,Trita Provincia, il 7 marzo. Chiude il trittico un appuntamento imperdibile con Filippo Graziani, figlio dell’indimenticabile Ivan, che sarà protagonista di un reading musicale composto dalle immortali canzoni del padre e da estratti dell’unico libro scritto da Ivan Graziani: Arcipelago Chieti, il 21 marzo.

Poi il cartellone si apre a tre derive verso orizzonti inesplorati ma ricchi di senso: il 4 aprile la comica riflessione di Enrico Zambianchi sulla tecnologia che domina le nostre vite, con Algoritmico. Il 18 aprile è la volta dell’immensa anima musicale di Elisa Ridolfi che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo disco accompagnata da Tony Canto (collaboratore, fra gli altri, di Mannarino e Caetano Veloso): un’opera fatta di canzoni nate da una vita di esplorazioni sonore in giro per il mondo, intitolato Rec de Cor. Infine, la gioia elettrica di Sam Paglia in I diari della Taunus, il 2 maggio: compositore abitualmente avvezzo alla musica strumentale con il suo impareggiabile organo Hammond, Sam per l’occasione ci farà viaggiare a bordo della sua Taunus assieme ai suoi musicisti, e tra una performance musicale e l’altra ci racconterà che cosa dicono le note che scrive.