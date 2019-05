L'India dei Beatles e la nascita del White Album

Venerdì 31 Maggio, nella Torre Martiniana della Fortezza, si terrà la prima tappa dell'affascinate viaggio nel mondo dei Beatles, condotto da Claudio Cardelli. Attraverso filmati ed immagini inedite il reporter riminese condurrà il pubblico alla scoperta dell'India del periodo dei Beatles e di Rishikesh, il villaggio dove si ritirarono per due mesi nel 1968.

Durante la serata leontina, Claudio Cardelli mostrerà immagini mai pubblicate, di quell'India che vide agli inizi degli anni '80 assieme all'amico fraterno Ulisse Nardini, e farà conoscere la sua visita all'Ashram dei Beatles di Rishikesh quando, abbandonato da tempo, era ancora divorato dalla foresta; dunque l'India “prima della Maruti” durante il suo periodo autarchico e ancora decisamente fuori dalla globalizzazione e tante altre inedite sorprese. Si chiuderà con ascolti live guidati alla scoperta di alcuni brani segnati da nuovi approcci musicali introdotti dai Beatles nella composizione del White album.

L'ingresso sarà gratuito ed al termine della serata sarà possibile visitare la mostra allestita all'interno della Fortezza; una mostra ricca di cimeli impreziosita anche dalle litografie di John Lennon "Bag One" regalate a Yoko Ono in occasione delle nozze nel 1969. La raccolta venne esposta per la prima volta il 15 gennaio 1970 alla London Arts Gallery e immediatamente sequestrata da Scotland Yard per l'alto tasso di erotismo di cui erano permeate le stampe.

Venerdì 31 Maggio sarà in funzione un servizio navetta a partire dalle ore 20.45 che dalla Piazza Dante condurrà in Fortezza.

Il prossimo appuntamento sarà poi Martedì 11 Giugno per entrare sempre di più in profondità nell'ascolto e nella comprensione della poliedrica arte dei Beatles...at The Castle.

Chiuderà la rassegna, Sabato 22 Giugno, "Rangzen Live". Concerto. Da Amburgo ad Abbey Road.

In concomitanza con la "Festa Europea della Musica e La Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia".