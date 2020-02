Laboratorio creativo con Filomena Galvani

Sabato 22 febbraio ore 17 alla Libreria Bianca&Volta si svolge un laboratorio per tirare fuori tutta la creatività e per riflettere sulla bellezza dell'imperfezione: insieme a Filomena Galvani si scoprirà come sbizzarrisi con forme e disegni partendo da semplici macchie di colore. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Età consigliata: dai 5 anni Costo: 7 euro