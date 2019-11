"Life: la vittoria contro il Linfoma": uno spettacolo a favore della Fondazione Italiana Linfomi

“Life… quando la malattia si racconta attraverso l’arte” lo spettacolo teatrale tratto dal libro di Serena De Matteis sarà in scena il 14 novembre presso il Teatro degli Atti di Rimini alle ore 21.00. Serena aveva poco più di 20 anni quando le venne diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Dopo ripetuti cicli di chemioterapia e radioterapia riuscì a combatterlo e a raccontare la sua storia. Questa forte esperienza la porta a cambiare i piani di studio per dedicarsi alle malattie ematologiche; ad oggi Serena De Matteis è ricercatrice presso l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS di Meldola.

Marinai di terra ferma è il racconto scritto da Serena De Matteis che testimonia la sua esperienza con il linfoma, la diagnosi, le cure e la guarigione. Una storia rivolta soprattutto a coloro che ancora combattono contro la malattia e ai famigliari che li sostengono.

I biglietti di entrata saranno a offerta libera e il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL). La FIL, nata ad Alessandria nel 2010, con oltre 150 centri in tutta Italia promuove progetti di ricerca per la cura dei linfomi con lo scopo di migliorare le tecniche di diagnosi, le terapie e la qualità di vita dei pazienti che vengono colpiti da questa malattia. In particolare, lo spettacolo finanzierà i progetti di ricerca traslazionale sui linfomi recidivati/refrattari.

È possibile fare una donazione alla Fondazione e ricevere una copia del libro da cui è tratto lo spettacolo sul sito FIL https://filinf.it/libro/. I proventi delle donazioni saranno destinati a finanziare progetti di ricerca traslazionale sui linfomi recidivati/refrattari.

I linfomi sono patologie che in Italia colpiscono ogni anno circa quindicimila nuovi pazienti, ovvero quaranta nuovi casi al giorno, quasi due ogni ora. Il linfoma è la patologia onco-ematologica più diffusa in tutte le fasce d’età. Negli ultimi venti anni la ricerca ha fatto grandi passi avanti, ma c’è ancora molto da fare: oggi guarisce circa l’80% dei Linfomi di Hodgkin e circa il 60% dei Non Hodgkin. Solo grazie al sostegno dei donatori, cittadini, aziende e istituzioni è possibile sviluppare nuovi studi clinici e raggiungere risultati promettenti.