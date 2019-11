Lo scrittore Carofiglio presenta al Fulgor "La misura del tempo"

Mercoledì 27 novembre, al Cinema Fulgor di Rimini, un appuntamento da non perdere per gli amanti della lettura. Alle ore 21, è infatti in programma la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Gianrico Carofiglio "La misura del tempo", edito da Einaudi. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione DEMS - Democrazia, Europa e Società in collaborazione con la Libreria Riminese e il Cinema Fulgor, vedrà l’ex magistrato dialogare con il professore Daniele Gualdi e l’esponente dell’Associazione nonchè assessora regionale Emma Petitti. Si tratta del sesto romanzo dell’autore che vede il ritorno della figura del malinconico e seduttivo avvocato Guido Guerrieri all’interno di un romanzo nostalgico e avvincente allo stesso tempo.

La trama

Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario - distillato purissimo della vicenda umana - e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma