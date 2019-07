Mercatino Notturno di Mezza Estate a Santarcangelo di Romagna sabato, dalle ore 18. Dopo il successo della scorsa edizione, Blu Nautilus propone la seconda edizione del Mercatino Notturno di Mezza Estate. Il mercatino ospita operatori di antiquariato, vintage, artigianato e opere dell’ingegno che colorano la centralissima Piazza Ganganelli. L’iniziativa, in abito da sera, va a sostituire ed arricchire, per la sola edizione di agosto, il tradizionale mercatino mensile La Casa del Tempo, che solitamente occupa, in calendario, la prima domenica del mese. Sono attesi circa 80 operatori che consentiranno un piacevole shopping, scegliendo tra oggetti del passato prossimo e remoto oppure creazioni artigianali originali, con la splendida cornice santarcangiolese.

Il Mercatino è anche un’occasione per visitare la cittadina e approfittare della ricca offerta enogastronomica dei locali del centro. La Pro Loco, inoltre, organizza visite guidate alle grotte (per informazioni tel. 0541 624270) L’evento rientra nel programma di iniziative estive promosse dal Comune di Santarcangelo. Media Partner Radio Gamma. Dove, come, quando: Date e orari: sabato 3 agosto, dalle ore 18 alle 24 Luogo: Piazza Ganganelli, Santarcangelo di Romagna (RN) Organizzazione: Blu Nautilus Srl; Info: 054153294; www.blunautilus.it; fb blu.nautilus