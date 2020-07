Bonaccini presenta il suo libro "La destra si può battere". Sul palco anche Paolo Cevoli

Sabato 18 luglio dalle 19 a Portoverde di Misano Adriatico, in Piazza Colombo, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà intervistato dal giornalista televisivo Gerardo Greco in occasione della presentazione del suo libro “La destra si può battere – Dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore” (Edizioni Piemme). Al centro del dibattito pubblico verranno affrontati temi riguardanti la politica, la pubblica amministrazione, l’Italia, l’Europa e sicuramente anche l’emergenza sanitaria covid-19. Ma non solo, nel corso dell’incontro, infatti si parlerà anche di Stefano Bonaccini – ragazzo cresciuto a pane e politica – della sua formazione e del suo impegno prima di diventare Presidente della Regione.

Ad allietare ed introdurre la serata sarà il comico Paolo Cevoli, testimonial d’eccellenza della Riviera Romagnola ed ideatore della campagna promozionale regionale a puntate intitolata “Romagnoli DOP”, lanciata questa estate. L’incontro avverrà nella cornice di Portoverde adibito ormai da tempo a salotto letterario durante il calendario estivo misanese.

Modalità di accesso alla Piazza:

l’area dello spettacolo sarà delimitata e le sedute distanziate. Stante la limitatezza dei posti a sedere gli organizzatori hanno raccolto le richieste di prenotazioni. Il pubblico dovrà indossare la mascherina di protezione fino al raggiungimento del proprio posto, durante il deflusso e ogni volta che si allontanerà dalla propria seduta, ed è invitato a rispettare sempre la distanza di almeno un metro tra persona e persona.