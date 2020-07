Alla Villa delle Rose si balla con la festa "Vida Loca"

L'appuntamento con Vida Loca, musical pop da ballare e da guardare è tornata far muovere a tempo chi ha voglia di far tardi godendosi un mix vincente di pop, urban, & house, coreografie interpretate da ballerini professionisti, video proiezioni, effetti speciali che sanno stupire. Ogni domenica, e quindi, dopo il 19 luglio, si torna in pista il 26 luglio con la festa che fa scatenare la Villa delle Rose di Misano. Al mixer Giulia Alberti e Tommy Luciani, alla voce Luca Bad.

Ma cos'è Vida Loca? E' prima di tutto una crew di artisti (dj, artisti, ballerini) che sanno lavorare insieme con l'unico scopo di creare show ed entertainment di livello assoluto.

A dare maggiore risalto agli artisti e al loro talento c’è una squadra di tecnici di valore assoluto e tecnologie che di notte di solito non vengono utilizzate: il risultato è che chi balla o beve qualcosa con gli amici, in certo momento, non può che alzare gli occhi e lasciarsi coinvolgere… Vida Loca, più che una semplice festa da discoteca di successo, un format o uno show notturno, è uno spettacolo che segue un “canovaccio” sempre simile e mai uguale.