Umberto Galimberti inaugura la rassegna "J'accuse", maxischermo in piazza per il filosofo star

Sarà Umberto Galimberti ad aprire, venerdì 4 ottobre, l’attesa rassegna filosofica: J’accuse – nessuno è innocente, promossa dal Comune di Misano Adriatico sotto la regia di Gustavo Cecchini. Il celebre filosofo terrà una lectio dal titolo: Nietzsche – J’accuse dell’ Occidente.

Il genio di Röcken, in tremendo anticipo sui tempi, intuì che l’Occidente giudaico-cristiano, come organismo storico vincente al centro del mondo, era destinato ad un inevitabile declino. Facendo piazza pulita di sistemi e costumi, morali e religioni, tradizioni e istituzioni, Nietzsche individuò la debolezza dell’orizzonte culturale di questo sistema nella fede cieca tributata all’idealità metafisica. L’Occidente è infatti lo scenario in cui i significati determinati dalla ragione hanno delimitato i confini dell’anima, chiudendo l’apertura ad ogni altro senso, ma il j’accuse del filosofo obbliga tale ordine ad apparire per ciò che è: una tecnica difensiva inventata dal platonismo per arginare il caos della realtà. La logica platonica non è un ordine immutabile ma un percorso storico che avrà una fine. Quando questo impianto concettuale non riuscirà più ad organizzare la complessità del mondo cosa accadrà? O meglio, cosa sta accadendo?

Alla luce delle numerose richieste, se il tempo lo permette, sarà all’allestito lungo via d’Annunzio un maxischermo per permettere a tutti di assistere all’importante evento. Cinema-teatro Astra ore 21. Ingresso libero sino ad esaurimento posti Info : 0541-618484