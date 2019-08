In Riviera si balla con Ilario Alicante

L’estate 2019 della Villa Delle Rose sembra proprio non finire mai. Dopo Black Coffee (venerdì 26 luglio), Bob Sinclar (mercoledì 14 agosto) e Sven Väth (giovedì 15 agosto), arrivano altri due fuoriclasse della console: Ilario Alicante (mercoledì 21 agosto) e Solomun (sabato 24).

Ilario Alicante si conferma sempre più uno dei più importanti dj italiani in assoluto. Basti pensare alla sua vittoria agli ultimi Dj Awards di Ibiza, nella categoria dedicata ai migliori dj techno; dopo aver iniziato il 2019 suonando a fianco di una leggenda come Giorgio Moroder, si è poi esibito in quasi tutti gli eventi più importanti di Cocoon, in particolare i party per festeggiare i vent’anni del brand tedesco all’Ushuaïa e all’Amnesia di Ibiza. Un talento in costante crescita, capace di diventare il più giovane dj che abbia mai suonato a Timewarp, uno dei festival techno più importanti al mondo. Ad Alicante il compito di suonare per il party di chiusura della terza stagione consecutiva di Cocoon Riccione alla Villa Delle Rose.

Solomun è uno degli acclarati re di Ibiza, come dimostrano i suo party Solomun+1, che da sette anni dette legge tutte le domeniche al Pacha, e Solomun+live, in calendario una volta al mese al Destino: uno dei pochissimi dj al mondo in grado di farsi apprezzare da un pubblico trasversale, grazie ad uno stile e ad una coerenza musicale assolutamente unici. I suoi set sanno sempre essere sorprendenti, sia che si svolgano nei club, nei festival o nelle boiler room; una qualità che si riscontra anche e soprattutto nelle produzioni e nei remix della sua etichetta discografica Diynamic. Da Beirut a New York, da Amsterdam a Berlino, non esiste realtà che non sia stata ammaliata dalle sue selezioni musicali. Non resta che attendere sabato 24 agosto per averne ulteriore conferma. Solomun torna alla Villa Delle Rose tre anni dopo la sua prima volta nel club romagnolo.