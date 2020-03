Ripartono le attività all'Arboreto: artisti al lavoro in residenza creativa

Apre un lungo e intenso programma di residenze, formazione e prove aperte all’insegna delle arti dello spettacolo a L'arboreto-Teatro Dimora di Mondaino. Il lungo e intenso programma di attività de L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino è partito domenica 1 marzo con la residenza creativa di Alessandro Sciarroni che terminerà l’11 marzo. Per le direttive date dal Decreto del Governo in merito al contenimento del Coronavirus, non si terrà invece la prova aperta al pubblico inizialmente prevista per la giornata di domenica 8 marzo. Si conclude così il triennio 2018-2020 che vede L’arboreto - Teatro Dimora e La Corte Ospitale di Rubiera (RE) uniti come Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna, ruolo di grande responsabilità regionale e nazionale, riconoscimento di un lavoro attento e accurato a sostegno dei processi creativi, formativi e composizione di nuove opere della scena contemporanea per rappresentare la vitalità e la centralità delle residenze in Italia. La residenza creativa volta alla ricerca e all’adattamento per la scena dello spettacolo di Alessandro Sciarroni “Turning_Orlando’s version” si inserisce inoltre nell’ambito di E’ BAL - Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea. Il progetto Turning si articola in diverse presentazioni ed eventi che l’artista chiama “versioni”.

Ogni “versione” prevede il coinvolgimento di interpreti differenti, così come di artisti visivi, musicisti e designer, chiamati dall’artista ad interpretare la stessa azione secondo la propria sensibilità, in maniera drammaturgicamente coerente con il titolo del progetto: i materiali e le partiture fisiche sono soggette a un mutamento, un’evoluzione, una trasformazione, all’interno di ogni singolo evento. Turning_Orlando’s version è la versione del progetto Turning dedicata alla pratica della danza classica, all’esplorazione e alla sperimentazione del lavoro in punta. Lo spettacolo, interpretato da 5 ballerini classici, è stato realizzato in una prima edizione site specific in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019; la residenza al Teatro Dimora si concentrerà nell’adattamento di questa versione site specific in un nuovo allestimento per la scena.