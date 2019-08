Tributo a Lucio Dalla con Rimini Classica per una "Sera dei Miracoli"

Sabato 24 agosto, alle 21, nel terrazzo di piazza Malatesta di Monte Colombo appuntamento con La Sera dei Miracoli. Sarà tutto dedicato a Lucio Dalla l'ultimo concerto della esaltante estate 2019 di Rimini Classica che si chiuderà con oltre 3000 spettatori presenti ai vari spettacoli. Enrico Farnedi omaggia il grande cantautore bolognese insieme ai suoi storici compagni di avventura Lorenzo Gasperoni e Mauro Gazzoni e alla giovanissima Rachele Romani alla voce, tutti accompagnato e supportati dal Quartetto EoS formato da Matteo Salerno al flauto, Klest Ktipa al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello.

4 Marzo 2943, Anna e Marco, Caruso, La sera dei miracoli sono solo alcuni dei brani indimenticabili arrangiati per il gruppo da Marco Capicchioni, Aldo Maria Zangheri e Enrico Farnedi, che sentiremo in una versione particolare ed emozionante.

Biglietto unico non numerato euro 12, comprensivo di buono da 4 euro da spendere in uno dei locali convenzionati di Montescudo - Monte Colombo

Prevendita presso Eni Station di via Marecchiese 284 Rimini e online su www.riminiclassica.it

Informazioni: info@riminiclassica.it