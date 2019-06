Torneo di calcio, musica, balli e tradizioni per un week end interculturale

Dopo il grande risultato delle edizioni precedenti, l’8 e 9 giugno 2019 ritorna in grande stile a Villa Verucchio “Mundialito e Festa dell’Amicizia frai popoli per un mondo unito"



Promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Integrazione del Comune di Verucchio, Mundialito e Festa dell’Amicizia hanno l’obiettivo di favorire i valori e la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione con la nascita di legami che consolidino nuove reti di cittadini e contribuiscano ad incrementare il livello di coesione sociale.

L’evento si svolgerà in due tempi: sabato 8 giugno dalle ore 14,00 presso il campo sportivo di Villa Verucchio va in campo il Mundialito. Si tratta della 12esima edizione del torneo di calcetto con la partecipazione di 12 squadre formate da persone originarie di diversi Paesi del mondo: Albania, Algeria, Argentina, Costa d'Avorio, Guinea, Italia, Macedonia, Marocco, Perù, Africa West Coast, Romania, Senegal.



Il secondo appuntamento è domenica 9 giugno, in piazza Europa a Villa Verucchio con la quarta edizione della Festa dell’Amicizia fra i Popoli per un Mondo Unito. La piazza sarà animata dal gruppo musicale “Nun ai sem”, insieme ai diversi gruppi delle nazioni partecipanti che si esibiranno con musica, balli e costumi tradizionali. Le famiglie prepareranno stand gastronomici con assaggi di piatti tipici del Paese d'origine. Saranno presenti anche alcuni stand artigianali tipici.

Per i più piccoli sarà allestito un angolo dei bambini con laboratori artistici che aiuteranno le “giovani leve” a sentirsi parte attiva della festa.

Alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” daranno il loro contributo artistico e la premiazione del concorso per il lavoro della copertina del diario scolastico 2019/20 sul tema Integrazione.