Il Tiberio riparte con il musical “Kinky Boots”

Il Cinema Tiberio di Rimini riparte… sui tacchi e senza mascherina in sala durante la proiezione (i dispositivi vanno tenuti solo per entrata ed uscita dal cinema e per gli spostamenti dal proprio posto): il travolgente musical Kinky Boots registrato a Londra è l’evento scelto per la riapertura dopo il lungo periodo di buio iniziato il 24 febbraio per effetto della chiusura dei luoghi di spettacolo sancita per l’emergenza sanitaria. Alla luce delle nuove disposizioni emanate in merito alla riapertura di sale cinematografiche e teatri, il Tiberio riparte con entusiasmo, grazie all’impegno dei volontari che gestiscono il cinema di San Giuliano Borgo, in totale sicurezza, pronto ad accogliere il pubblico in sala, digiuno da lungo tempo della bellezza della visione su grande schermo e della piacevolezza dell’esperienza condivisa.

Lunedì 15 giugno (in replica martedì 23 giugno) alle ore 20.30 (versione originale inglese con sottotitoli in inglese) lo schermo si illumina nuovamente per il musical Kinky Boots applaudito all’Adelphi Theatre in 1.400 repliche ed insignito da ben sei Tony Awards, compreso quello per il miglior musical, con le canzoni di Cindy Lauper, per la regia di Jerry Mitchell e gli applauditissimi Killan Donnely e Matt Henry nei ruoli principali, senza dimenticare il supporto del variegato cast che vivacizza lo spettacolo. Cindy Lauper, l’indimenticabile autrice ed interprete di hits del calibro di “Girls just want to have fun”, propone uno score musicale dinamico per uno spettacolo “vertiginoso” dedicato alla storia, ispirata da fatti realmente accaduti, già oggetto di una versione cinematografica, di una fabbrica di scarpe di Northampton che riesce ad evitare il fallimento producendo stivali (coloratissimi con tacchi che sfidano l’altezza), per le “drag queen” con un successo inatteso. Il costo del biglietto è di € 10,00 per gli interi, € 9,00 per i ridotti ed € 8,00 per i possessori della Tiberio Card. Prenotazione online consigliata su www.liveticket.it/cinematiberio. La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 38 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20)