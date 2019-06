Myfest colora di giallo la Regina: Lucarelli, Valentina Lodovini e Joe R. Lansdale tra gli ospiti

Torna a Cattolica dal 26 al 30 giugno, il Mystfest, il festival internazionale del giallo e del mistero. Anche quest'anno numerosi ospiti tra cui Carlo Luccarelli, Valentina Lodovini e Joe R. Lansdale. In programma spettacoli, performance, letture, proiezioni e talk che metteranno in mostra, in piazza 1° Maggio e in altre location cattolichine, le mille sfumature del giallo.

L’edizione numero 46 si arricchisce con un premio dedicato allo “sceriffo di Cattolica” Andrea G. Pinketts. Il festival apre con una prima assoluta: lo spettacolo per voce, chitarra e disegni “Negativa”, dal libro di Alessandro Baronciani. Uno spettacolo che metterà in scena la graphic novel horror Negativa, illustrato dal vivo con gli interventi di Carlo Lucarelli e la colonna sonora di Colapesce (mercoledì 26 giugno). Il protagonista di giovedì 27 sarà un dibattito su Diabolik, “il Re del Terrore”. Il giorno successivo Maurizio De Giovanni, che ha dato vita alla “giustiziera” Sara, sarà la voce narrante del reading musicale “Le parole di Sara” insieme all'attrice Valentina Lodovini.

sabato 29 un altro scrittore cult del mondo del giallo italiano e un altro reading: “Alba Nera”, dal romanzo di Giancarlo De Cataldo edito da Rizzoli. Tutto questo prima della cerimonia di premiazione nella quale verrà proclamato il racconto vincitore del 46° Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Domenica 30 il gran finale. Sul palco di piazza 1° Maggio spazio al “1° Premio Andrea G.Pinketts-Una serata speciale per Andrea”. Premio che sarà consegnato Joe R. Lansdale, autentico monumento della letteratura americana

Qui il programma completo www.mystfest.com