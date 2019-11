Natale a Morciano, tra pista di pattinaggio, l'omaggio a Pazienza, musica e favole per i bambini

La voglia di festa è già nell'aria a Morciano di Romagna. Domenica 1° dicembre, con l'apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Popolo, decollerà ufficialmente il via il programma natalizio che animerà la capitale della Valconca fino al 6 gennaio prossimo. Non mancheranno di certo le sorprese, tra spettacoli, eventi culturali, musica e l'immancabile apertura dei negozi, pronti ad accogliere i visitatori a caccia dei regali da mettere sotto l'albero.

La pista di pattinaggio resterà in funzione dal 1° dicembre al 6 gennaio (dalle 10 alle 20). Riflettori puntati, quindi, sull'associazione 'Hall of Music' che, con i suoi giovani musicisti, allieterà il pomeriggio morcianese nelle giornate dell'1, 8, 15, 22 dicembre e 6 gennaio. Per difendersi dal freddo invernale e riscaldarsi a dovere non mancheranno le caldarroste e il vin brulè del Gruppo Scout Morciano di Romagna (8,15,22 dicembre e 6 gennaio). I bambini e gli insegnanti delle scuole dell'infanzia saranno protagonisti, giovedì 5 dicembre, del tradizionale addobbo degli alberi natalizi in piazza del popolo.

Il Natale morcianese sarà all'insegna del teatro con gli eventi in programma all'auditorium della Fiera. Sabato 7 dicembre, alle 21.15, Andrea Santonastaso porterà in scena "Mi chiamo Andrea e faccio fumetti", spettacolo dedicato alla figura del fumettista Andrea Pazienza (biglietto in vendita su www.vivaticket.it o a partire dalle 19 presso la biglietteria dell'auditorium il giorno dello spettacolo). La rassegna "Blu Morciano" proseguirà il 19 dicembre con Alcantara Teatro in "Angeli" (ingresso gratuito). Il programma sarà arricchito dagli appuntamenti del "Nido di formica" dedicati invece ai più piccoli e alle loro famiglie: domenica 15 dicembre toccherà a Gek Tessaro portare in scena il suo "Pinocchio" (dalle 16.30). Imperdibili, infine, le iniziative organizzate dalla biblioteca comunale 'G. Mariotti': sabato 21 dicembre "Leggiamo insieme... aspettando il Natale" (letture per bambini ore 10.30) e giovedì 2 gennaio "Le sorprese della Befana"(ore 16.30).