Notte Rosa in collina al Teatro Aperto e al Giardino delle Pietre Recuperate

Dal 5 al 7 luglio, le pro loco di Poggio Berni e Torriana in occasione de La Notte Rosa danno vita a due appuntamenti alternativi. Venerdì 5 luglio alle ore 21 al Teatro Aperto, si svolgerà un concerto tributo a Vasco Rossi con il gruppo "Roxy bar". Durante la serata verranno riproposti i più grandi successi suonati fedelmente dalle capaci mani dei musicisti della band, con la voce di Francesco De Michele, che riesce a restare sempre incredibilmente fedele all’originale. Al Giardino delle Pietre Recuperate di Torriana, ore 20.30 la Pro Loco di Torriana-Montebello e il Centro Sociale "Il Percorso" organizzano una cena sotto le stelle. Il menù prevede

risotto all'anatra, salsiccia di cinghiale alla brace, patate al forno, dolci della tradizione, cocomero, vino acqua caffè e digestivo. A mezzanotte dalle nostre colline conosciute meglio come il Balcone sulla Romagna, si potrà godere il privilegio di vedere il magico spettacolo dei fuochi d’artificio su tutta la Riviera. Per informazioni e prenotazioni

telefonare a Mario cell. 328 7399659 o Doriano cell. 3402830735.

Sabato 6 luglio invece ore 21 al Teatro Aperto a Poggio Berni la Pro Loco di Poggio Berni organizza con la band

"Jamiromania" un concerto tributo ai Jamoroquai. Gli stand gastronomici in funzione dalle 19 alle 22. Domenica

7 luglio ore 21. La Pro loco di Poggio Berni al Teatro Aperto organizza con la band "Pensieri Positivi" un concerto tributo a Jovanotti. Gli stand gastronomici apriranno dalle 19 alle 22.