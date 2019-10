Tornano gli appuntamenti con "Domenica ad arte" firmati Kas8 Factory

Si chiama “Domenica ad arte”, il nuovo ciclo di appuntamenti organizzati dal centro culturale Kas8 Factory, tra pittura, musica, scrittura e teatro: tutti rigorosamente gratuiti, offrono un modo alternativo per trascorrere la domenica pomeriggio presso la struttura di via Ravenna 75. Questa domenica (27 ottobre), alle 16.00 è in programma l’incontro a cura di Pier Antonio Costantini dedicato alla pittura figurativa del Novecento, dall'eredità degli impressionisti alla sperimentazione di fine secolo, arricchito da proiezione di quadri, illustrazione ed analisi a cui seguirà dibattito. Il successivo appuntamento è quello di domenica 10 novembre, in cui si approfondirà il tema della convivenza tra pittura figurativa e astratta, mentre una settimana dopo Gianfranco Gori parlerà di teatro evolutivo, che promuove la crescita personale e artistica attraverso l'espressione corporea e olistica.