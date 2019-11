“ Come l’Arte in Inverno”: conferenze, reading, musica e spettacoli

Dopo gli incontri estivi, l’Associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca organizza per la stagione invernale una nuova rassegna di iniziative culturali e sull’arte “ Come l’arte in inverno”. Da novembre al prossimo marzo una rosa di 5 incontri incentrati sull’arte, con conferenze, reading, musica e spettacolo verranno proposti al Centro della Pesa di viale Lazio.

La rassegna, patrocinata dal Comune di Riccione, partirà il 14 novembre alle 21 con la conferenza di Riccardo Gresta dal titolo “Splendore e malinconia del crepuscolo. Munch, Klint, Schiele, Kokoschka”.

Il programma prevede dopo l’incontro del 14 novembre con Riccardo Gresta la presentazione del libro di Carlo Vanoni “A piedi nudi nell’arte” il 5 Dicembre; la conferenza della storica dell’arte Enrica Taricco “Mr Hyfe – Dott. Jekyll ovvero il dualismo dentro di noi”, il 15 gennaio 2020; la presentazione del libro “S.O.S. Terra. Nessun dorma di Maurizio Lugli” il 6 febbraio 2020; la conferenza concerto con la storia d’arte contemporanea tenuta dalla docente Letizia Rostagno e dal pianista Giuseppe Fausto Modugno il 5 marzo 2020. Al di fuori della rassegna, l’Associazione Amici dei Musei, ha organizzato il 22 novembre, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il Gran Concerto d’Autunno del tenore Gian Luca Pasolini accompagnato dall’Ensamble Orchestra da Camera di Rimini.

Il Concerto che celebra il giorno di Santa Cecilia, protettrice di musicisti e cantanti, si terrà alla Chiesa Mater Admirabilis alle ore 21.00 con l’ascolto delle più belle arie d’opera e musiche dei grandi compositori quali Bach, De Curtis, Donizetti, Mozart, Puccini, Sibelius, Verdi e Vivaldi. Gli incontri sono ad ingresso libero.