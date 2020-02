Pennabilli for Kids: visita guidata per bambini e genitori

Domenica 23 febbraio visita guidata per bambini e famiglie con Pennabilli for Kids. A spasso tra i segni di Tonino Guerra, in compagnia delle storie di Gianni Rodari.

Le sculture pensierose, i frutti antichi, le farfalle gioiose, l'angelo coi baffi, le casette volanti, l'arco azzurro, le madonnine dagli occhi attenti, i segnasole segnatempo frutto della creatività e dell'immaginazione di Tonino Guerra. Un giro per scoprire angoli magici che termina con il suono della campana tibetana sul colle di Penna. Ad ogni sosta cercheremo ispirazione nelle filastrocche dell'indimenticabile Gianni Rodari. Ritrovo ore 10,00 in Piazza Montefeltro a Pennabilli Durata 2 ore circa. Costo: adulti 12 euro - bambini 7. Per prenotazioni: Guida Turistica – Guida Ambientale Escursionistica. Cell. 333-4844496