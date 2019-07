Pneuma. In ascolto dello spirito: incontri con libri, parole e musica per riflettere e dialogare

Alla poesia è dedicata la 6° edizione di “Pneuma. In ascolto dello spirito”, la rassegna curata da Oriana Maroni e Mariolina Tentoni, che propone incontri con libri, parole e musica per riflettere e dialogare sul senso dell’esistere e sulla dimensione esperienziale della ricerca spirituale, aspetti non eludibili nella vita dell’uomo, al di là delle fedi e degli orientamenti culturali. Sarà dunque la poesia, attraverso i cui suoni e parole il mondo ci arriva con maggiore mistero e profondità, la protagonista in tutte le sue forme: come voce, musica, respiro, parola. L’apertura della rassegna, mercoledì 17 luglio (ore 21) è affidata ai Canti della spiritualità musulmana. Rumi e i salmi sufi, letti da Giuseppe Prosperi e accompagnati dai flauti di Fabio Mina. Con Ogni volta che chiudo gli occhi la parola della poetessa e artista Sabrina Foschini, accompagnata dal paesaggio sonoro di Andrea Felli, sarà la protagonista della serata di mercoledì 24 luglio (ore 21). Dalle memorie di mare, di sabbia e di terra della poetessa riminese ai silenzi dei pascoli e della montagna delle poesie di Roberta Dapunt, che mercoledì 31 luglio (Sala del Giudizio, ore 21) con voce del verbo essere umano introdurrà al vocabolario dell’esistenza, alla “verità fisica dell’essere qui e ora”. La rassegna si chiuderà mercoledì 7 agosto (ore 21), con Il ponte sospeso dei sogni, letture poetiche di Damiana Di Gennaro, poetessa “mai sovraccarica, mai eccessiva” nelle sue tessiture tra il sogno, contemplazione e la vita reale.

