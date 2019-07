Pneuma. In ascolto dello spirito con le letture poetiche di Sabrina Foschini

Mercoledì 24 luglio, ore 21 nel Giardino del Lapidario al Museo della Città la rassegna “Pneuma. In ascolto dello spirito”, ospiterà la lettura poetica della poeta e artista Sabrina Foschini, accompagnata dal paesaggio sonoro di Andrea Felli.

Ogni volta che chiudo gli occhi è il titolo di un viaggio in una parola poetica che stringe legami tra il minuscolo del dettaglio biografico e l'abissale della riflessione filosofica; parole impastate di terra e di mare, che affondano nelle origini, alla ricerca di una verità che si spinge a interpellare, come in una delle sue prime raccolte “Voce del verbo”, le figure del Vecchio e Nuovo Testamento, o ad accostarsi “affettivamente” all’arte, per far emergere la bellezza indicibile di un capolavoro (Remembrandt). Sabrina Foschini è una poetessa che ama le sfide e i grandi progetti”, ha scritto di lei Giancarlo Pontiggia.