Al parco del mulino Sapignoli al via "I Giovedì d'autore"

Al via, giovedì 23 luglio, la piccola rassegna “I giovedì d’autore” che fino al 3 settembre, nella cornice del Parco del Mulino Sapignoli di Poggio Torriana, vedrà alternarsi autori ed autrici locali, e non solo, introdotti e affiancati nella presentazione dei propri libri da giovani del territorio appassionati lettori per studio, formazione o semplicemente per passione. Il primo dei cinque incontri avrà come protagonista l’autrice sammarinese Karen Venturini, alle prese con la presentazione del suo fortunato libro d’esordio: “Melanconia con stupore” Raffaelli Edizoni, 2016. Venturini, figlia di psichiatra e docente presso l’Università degli studi di San Marino, propone, in questa sua opera, trentaquattro “ritratti” di donne ricoverate in manicomio a cavallo tra Ottocento e Novecento. Le storie nascono a seguito della consultazione di documenti storici, nello specifico delle schede delle internate dal 1870 al 1890 che insieme allo scatto fotografico hanno guidato la fantasia nella rappresentazione letteraria dei profili personali.

A fare da spalla all’autrice interverrà Patrick Fabbri, giovane laureato in Psicologia clinica ad indirizzo dinamico, con una tesi sul lutto e un’esperienza di un anno e mezzo presso il Servizio Dipendenze Patologiche dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Per lui “Melanconia con stupore” è un libro denso di suggestioni ed emotivamente pregnante che, grazie all’intreccio tra il reale e il fiabesco, riesce a toccare temi di rilevanza attuale come quello del pregiudizio sulla salute/patologia mentale (abbiamo tutti provato la difficile condizione di “confinamento” dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19) o quello della violenza di genere spesso urlata o poco denunciata ma comunque ancora presente nei nostri quartieri e nelle nostre città.

L'assessore ai Giovani, Francesca Macchitella, commenta: "Giovedì sera, 23 luglio, apre la prima edizione di questa nuova rassegna, ideata per rispondere a diversi bisogni: in primis, la necessità dei concittadini di Poggio Torriana, dopo la sospensione di molte attività culturali, di trascorrere momenti aggregativi, in spazi all'aperto sicuri con una valenza di intrattenimento di qualità; secondariamente quello di dare voce ad autori e autrici, accompagnati nella presentazione del proprio libro, da giovani del territorio, appassionati del tema centrale del libro. Reputo imprescindibile creare delle virtuose relazioni tra diverse generazioni, garantendo il protagonismo sia dei giovani che degli scrittori e delle scrittrici, offrendo così un maggior stimolo alla lettura da parte di tutti. Infine, un altro importante obiettivo di questo progetto è quello di far conoscere, e promuovere, un luogo meraviglioso come il parco del Mulino Sapignoli. Per questa ragione, ho ritenuto fondamentale la collaborazione con l'Associazione Gli Amici del Mulino Sapignoli che, con la loro presenza, assicureranno la possibilità di visitare il museo” .

Ogni serata vedrà il coinvolgimento di un’azienda agricola del territorio che fornirà al pubblico assaggi dei propri prodotti. Ingresso gratuito, inizio evento ore 20:45.