Il 9 novembre Poggio Torriana celebra il 30° anniversario della Caduta del Muro di Berlino con un incontro che si terrà dalle ore 16.00 presso il Centro Sociale di Poggio Torriana, in via Costa del Macello 10, sarà una occasione di confronto intergenerazionale, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Il Comune di Poggio Torriana in tale giorno ha programmato un incontro pubblico di riflessione, affinché, spiega l'Assessore Francesca Macchitella "si possa tenere alta l'attenzione sui temi della libertà, dell'accoglienza e dei cambiamenti continui della società moderna. Spesso purtroppo assistiamo alla costruzione di nuovi "muri", sia visibili che invisibili, oggi rappresentati dall'indifferenza, dalla solitudine e dall'emarginazione dei più deboli, la visione di un film come Goodbye Lenin, coniugando satira e dramma, può ricordare a tutti come gli individualismi lacerano la comunità mentre la solidarietà e la tolleranza aiutano a far crescere una società più coesa e più equa".