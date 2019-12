Concerto tributo ai Queen con i Toys Planet Rock

Il 14 dicembre il Teatro degli Amici Live presenta: QUEEN Tribute Band - Toys Planet Rock con Daniele Grespan, voce; Paolo Dall' Antonia, basso; Roberto Crivaro, batteria; Ivan Pederiva, chitarra;

Angelo Lovat, tastiere.

Il "nucleo" dei Toys si è formato nei primi mesi del '95 quando l'incontro fra Daniele e Angelo ha trasmormato le rispettive qualità artistiche e musicali in un vero progetto; la grande passione per una una rock band: i Queen. Nel 2000 la formazione attuale si completa con l'arrivo al basso di Paolo che si aggrega ai già "giocattoli" Ivan alla chitarra e Roberto MrX Crivaro alla batteria. Così completata, la band accumula esperienza ed ottiene un buon successo.

Cresce così l'esigenza di raggiungere un pubblico più vasto e di migliorare il livello artistico del gruppo. Si decide quindi nel 2005 di inserire un nuovo spettacolo, nominato DeLuxe, all'interno del già collaudato tributo ai Queen dove, con la collaborazione di altri musicisti renderà ancora più fedele la performance live. Brani come 'Barcelona', duettati con il soprano Luigina Ongaro e impatto coreografico da vera Regina porta notevoli progressi, confermandosi in tempi brevi una delle migliori realtà nel mondo delle cover band. Per cui ora il progetto è diventato di intrattenimento totale.

Questo cambiamento di line-up li porta ancora una volta a rendere più vasto e avventuroso il repertorio. Si crea un'altra situazione con un repertorio totalmente diverso dal tributo chiamato: PLANET ROCK.

Prenotazioni Biglietti 335 8233730