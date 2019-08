Al cinema sotto le stelle si sogna con Bohemian Rhapsody

A Riccione la programmazione di Cinema in giardino prosegue giovedì 1° agosto con il campione di incassi e Premi Oscar Green book, venerdì 2 agosto con quello che è indubbiamente il fenomeno dell’anno, Bohemian Rhapsody. Nel fine settimana saranno sul grande schermo il delicato road movie Il viaggio di Yao (sabato 3 agosto) e Il traditore (domenica 4 agosto), la storia del pentito di mafia Tommaso Buscetta interpretata da un superlativo Pierfrancesco Favino.

Anche questa estate si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino (viale Lazio, 8) con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).

Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.