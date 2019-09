A Riccione la premiazione dei vincitori del concorso "Il Mare"

Sabato 7 settembre, alle 18, nella sede Sub Riccione (sezione Sub della Polisportiva Comunale), in viale Torino 7 Riccione la premiazione del Concorso Fotografico dell’Estate «il Mare» dedicato a Mario Deriu

E' stato superato il numero delle seicento fotografie con un numero di partecipanti inaspettato. La giuria, composta da cinque fotografi professionisti, ha selezionato finalisti e vincitori.



Tutte le foto finaliste verranno proiettate su grande schermo durante questa manifestazione in cui verranno consegnati i premi ai sedici vincitori (otto per sezione). Condurrà l’evento Alessia Canducci

