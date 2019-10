Mezzogiorno di fuoco, una festa country per tornare al vecchio West tra musica, balli e buon cibo

Il Comitato Parco Sport Village, in collaborazione con il Comune di Riccione, ha organizzato per domenica 27 ottobre un’intera giornata dedicata al far west, tra enogastronomia, musica, farm market, attività e giochi rigorosamente a tema che trasformeranno l’area della ex fornace in una fattoria della Frontiera. Si comincia fin dal mattino con una colazione a base di torte speciali e prelibatezze salate preparate da Kiosquito 46 e Riviera Golf a cui seguirà il Live Country Cooking per pranzo e una gustosa merenda. Una ricca proposta enogastronomica accompagnerà tutta la giornata con prodotti del territorio ma anche ricette che ricordano i sapori del lontano west, insieme ad una selezione di birre artigianali proposte per l’occasione dalla Birreria Malto.

L’ex fornace sarà un vero e proprio farm market animato da produttori a chilometro zero tra frutta e verdura biologica, marmellate e confetture, succhi, tisane, prodotti da forno, piante aromatiche e officinali, miele e dolcezze. Ad arricchire l’atmosfera ci penseranno inoltre i creativi del mercatino di oggettistica e articoli artigianali. Durante tutta la giornata si potrà giocare in compagnia del Gruppo Scout di Riccione, provare il tiro con l’arco insieme all’Arco Club Riccione o il minigolf della Golf Academy di San Giovanni in Marignano; i più avventurosi potranno sfidare il toro meccanico o cimentarsi con il roping, il tiro con lazo con Patrick del Country Soul, per sentirsi un vero cowboy.

Inoltre sia al mattino che nel pomeriggio, grazie alla partecipazione della Scuola di equitazione del Centro Ippico Vallecchio ASD e ASAE Il Branco, verrà proposto un percorso guidato alla scoperta del mondo del cavallo che prevede anche la pulizia del pony e il battesimo della sella. La scenografia e la coreografia saranno caratterizzate dagli elementi tipici western: non mancheranno quindi speroni tirati a lucido, la diligenza (grazie alla collaborazione di Fiabilandia), i balli della Country Soul Western Dance. Per arricchire la scena e l’atmosfera da film verranno utilizzate alcune parti del Riccione City Movie Street Western, il set realizzato in occasione dell’edizione 2016 di Ciné e progettato dallo scenografo Lorenzo Baraldi. La colonna sonora sarà a cura di Radio Icaro.