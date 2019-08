Cinema in Giardino torna con in Pif in "Momenti di trascurabile felicità"

A Cinema in Gardino Martedì 27 agosto in programma Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti, una commedia italiana ricca di colpi di scena. Nel cast figurano i nomi di Pierfrancesco Diliberto, meglio noto al pubblico italiano con lo pseudonimo di Pif, che recita al fianco del navigato Renato Carpentieri. Palermo è il set a cielo aperto in cui Pif e il resto del cast hanno girato alcune alcune scene di "Momenti di trascurabile felicità" che inoltre è tratto dall'omonimo libro di Francesco Piccolo, al quale il regista vuole con questa opera rendere omaggio.

"Momenti di trascurabile felicità" segue le vicende di Paolo, morto nel corso di uno stupido incidente. L'uomo arriva in paradiso dove dovrà fare i conti con la severa burocrazia celeste. C'è qualcosa che non torna nella morte di Paolo ed è per questo che gli angeli lo riportano sulla Terra con la giustificazione "lei è morto troppo presto, le resta ancora un'ora e trentadue minuti di vita". Per il defunto ritornato sulla terra partirà una corsa contro il tempo. Il protagonista, nei suoi ultimi istanti, cercherà nella semplicità il bello dell’esistenza.

Orario delle proiezioni 21.20. In caso di maltempo Cinema in Giardino si trasferisce al Cinepalace. Costo del biglietto 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.

Cinema in Giardino - Giardino della biblioteca viale Lazio Riccione. Si può raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino).