Appuntamento all'alba con le passeggiate della salute

Visto il successo delle Passeggiate della Salute sono disponibili 2 nuove date: 25 e 26 luglio. Due passeggiate gratuite per riccionesi e turisti, di massimo 15 persone per allenare corpo e mente alla consapevolezza e alla bellezza del respiro del mare e della terra all'alba e alle prime ore del mattino Due diversi percorsi uno all'alba e uno alle prime ore della giornata con partenza dalla spiaggia il 25 luglio e dal Centro Commerciale Perlaverde il 26 luglio. Le passeggiate sono gratuite per gli utenti e rese possibili grazie a Centro Commerciale Perlaverde di Riccione

Passeggiate della Salute

Gli incontri sono tenuti da Beatrice Eugenia di Pisa docente all'Università Primo Levi di Bologna di corsi dedicati alla Consapevolezza, meditazione e Mindfulness

Programma

Luglio 2020 Riccione - Passeggiate della salute

1 passeggiata:

25 luglio L'alba camminata

- l'alba in spiaggia con partenza all'altezza del bagno 84 orario di partenza da definire insieme ai partecipanti (l'alba è intorno alle 5.30)

2 passeggiata:

26 luglio La mattina in movimento

- partenza ore 9 dal Centro Commerciale PerlaVerde e attraverso Parco degli Olivetani arrivo in spiaggia

Prenotazione obbligatoria al 335 7231625

Info per la propria sicurezza e quella degli altri

Ogni partecipante sarà responsabile di indossare una mascherina idonea alla protezione personale laddove non sarà possibile mantenere il distanziamento e nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid19 e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Ad ogni partecipante verrà consegnata la mappa del percorso in digitale o cartacea. Avremo a disposizione gel disinfettante e mascherine chirurgiche nel caso ce ne fosse bisogno.

Ad ogni partecipante verrà fornito un modulo da compilare prima della partenza sulla privacy e le normative Covid 19. In caso di febbre, sintomi respiratori e quarantena non sarà possibile partecipare. Grazie per la collaborazione preziosa nel rispetto di tutti. Consigliate scarpe comode e repellente antizanzara per il giro nel parco degli Olivetani.