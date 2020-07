"Sganassau in giardino" torna con la comicità di Duilio Pizzocchi

Continuano gli appuntamenti comici della diciottesima edizione dello “Sganassau in giardino” , che continuano a svolgersi nella cornice del Cinema Arena di Riccione, organizzati da Pepper Riccione e Giometti Cinema, in collaborazione con Show Factory Group e Palco Comici, che grazie alla sua formula ‘open’ creano un’ambiente magico e profondo

Nel secondo appuntamento di mercoledì 22 luglio, fa ritorno un personaggio che ha fatto la storia di

Riccione. Non ha bisogno di troppe presentazioni, sarà con noi Duilio Pizzocchi. É uno dei maggiori esponenti della comicità emiliana e uno tra i comici più amati del panorama Nazionale. Nel suo show, l’ideatore e protagonista del ‘Costipanzo Show’, oltre ad esprimere la sua personale comicità, propone alcuni dei suoi esilaranti personaggi che sono gli artefici del suo grande successo e che ancora oggi sono amati dal pubblico: Ermete Bottazzi, improbabile camionista, Cactus, tossico di vecchia generazione e la Signora Novella, azionista di maggioranza della Microsoft con la passione dei funerali. A livello televisivo, Duilio, ha iniziato ideando e presentando programmi per Tv Locali fino ad essere ospite in molti programmi nazionali: da Domenica In

al Maurizio al Costanzo Show, fino ad arrivare a Zelig Off e Zelig Circus.

Ogni appuntamento prevede: l’intrattenimento comico musicale di Amedeo Visconti (One man show), la moda della NSY ed interventi a sorpresa

Inizio spettacoli ore 21

Ingresso posto unico € 10

Info e prevendite: 0541 161 3315 | 391 7396479

Prossimi appuntamenti:

22 Luglio DUILIO PIZZOCCHI – Cinema Arena Riccione

29 Luglio GENNARO CALABRESE - Cinema Arena Riccione

05 Agosto MASSIMO BURGADA - Cinema Arena Riccione

12 Agosto NORBERTO MIDANI - Cinema Arena Riccione

19 Agosto ANDREA VASUMI - Cinema Arena Riccione

26 Agosto GIUSY ZENERE - Cinema Arena Riccione