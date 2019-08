Achille Lauro e Afrojack sbarcano alla Rimini Beach Arena

Sabato 10 agosto alla Rimini Beach Arena in concerto Achille Lauro e Afrojack. Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro ha calcato i palchi di tutta Italia con un tour lungo più di un anno, che lo ha portato a Roma sul palco del Circo Massimo, per lo storico concerto di Capodanno. A febbraio 2019, Achille Lauro è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo con “Rolls Royce”, così come il suo libro “Sono io Amleto” (Rizzoli) ha registrato in poco tempo dalla sua uscita ben 3 edizioni. Il suo ultimo singolo si intitola “1969”, autentica metafora per descrivere l’incredibile momento che l’artista sta vivendo. L’olandese Nick Van de Wall, meglio noto come Afrojack, è il dj numero 8 al mondo nella Top 100 di DJ Mag, che ogni anno decreta i 100 migliori dj al mondo (oltre 1.200.000 i voti raccolti lo scorso anno da questa chart); è fidanzato con Elettra Lamborghini e sembrano destinati a convolare a nozze l’anno prossimo. Tra le sue collaborazioni più illustri, spiccano quelle con Pitbull, Sting e Chris Brown. Insieme a David Guetta, ha vinto i Grammy Awards con il remix del brano di Madonna di ‘Revolver’; sempre suo il remix di ‘Get Out Of Your Own Way’ degli U2.