Scatti d'autore con la mostra "Mappa Rimini"

Sabato 14 settembre alle 18 si inaugura la penultima mostra fotografica del progetto mapparimini da Ruggiero Cornici.

mapparimini è un progetto/contest fotografico sul paesaggio urbano ed il territorio di Rimini. Per cogliere i tanti lati di questa città, in continua evuluzione, l'Associazione fotografica t.club si è voluta dare delle regole e dei contenuti.

3 mappe e 3 azioni per catturare lo sguardo e per mappare la città attraverso le fotografie dei luoghi dove si svolgono queste azioni.

I luoghi scelti da individuare sono stati quelli dove si lavora, i luoghi della cultura e gli spazi d'incontro.

Giudice unico per questa tappa la fotografa riminese Isabella Balena.

