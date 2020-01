Al Satellite torna il Cold Fest: notte wave anni Ottanta con sette dj e quattro live

Quattro live e sette dj al quarto appuntamento riminese per gli appassionati della scena musicale underground di ispirazione wave anni 80 e contemporanea. Un nuovo appuntamento “Cold Fest”, il festival rivolto agli appassionati della scena musicale underground di ispirazione wave anni 80 e contemporanea, questo sabato 18 gennaio a Rimini presso il Satellite MusiClub.

Il festival sta coinvolgendo le più attuali realtà musicali internazionali, dimostrando come è forte la produzione di nuova musica che procede verso l’innovazione, traendo linfa dagli anni ’80 underground. Tra i pregi, nei suoi appuntamenti si dimostra anche quanto sia vivace la produzione italiana in questo ambito musicale tra dark wave, synthpop e post-punk e quanto sia apprezzata all’estero.

La line-up del prossimo sabato è costituita difatti da band tutte italiane che hanno forte sostegno estero, come gli Ash Code. Da Napoli, l’apprezzamento e la fama a livello internazionale sono espresse da due etichette estere, Metropolis Records per gli USA e Sud America e la Swiss Dark Night per l’Europa. Sabato si esibiranno inoltre Iamnoone la cui etichetta è la berlinese Cold Transmission. I Karma Shock hanno l’etichetta bolognese Atmosphere Records, a sua volta firma di eventi post-punk nel capoluogo emiliano. L’apertura sarà dei ravennati Neon Daemon, come ottima rappresentanza romagnola.

Timeline band

ore 21:30 – Neon Daemon

ore 22:15 - Iamnoone

ore 23:00 – Karma Shock

ore 23:45 – Ash Code

Al termine dei concerti si ballerà, tra atmosfere dall'Aleph allo Slego, dal Velvet al... Cold Fest con i djs Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer, Marta, Matteo Bosi, Luca D’Altri. Ospite speciale: Scarlett Groove (La Regina Nera). La selezione passerà dagli 80’,90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Post-punk, Dark, 80's, Synthwave, Synthpop, Obscure Electro.

Cold fest è organizzato da Psychedelic Vampire, Musincanta, Black Room, BatBox, tutti uniti da un fil rouge di esperienza e conoscenza acquisite negli anni nel proporre on stage band nazionali e internazionali e dalla passione della ricerca musicale attraverso la radio.

Alla cassa: €12 incluso un drink – Aperture porte e cassa: ore 21