Sfilate, proiezioni, omaggi a Bruce Springsteen e concerto con le sigle dei cartoni animati

A Cartoon Club tra gli appuntamenti di venerdì 19 luglio, in palazzina Roma (piazzale Federico Fellini) alle 18 "Musica, maestro!" l’incontro – concerto con al centro il rapporto fumetti e sette note: Sergio Algozzino e Roberto Grassilli eseguiranno dal vivo musiche e canzoni, il rocker riminese Lorenzo Semprini (leader dei Miami & the Groovers) canterà brani di Bruce Springsteen mentre sullo schermo passeranno immagini della biografia a fumetti del “boss” con la proiezione di “Spiriti nella notte”, fumetto Npe su Bruce Springsteen. Tra gli incontri con gli autori, sempre in palazzina Roma e a ingresso libero, alle 17.15, “Action figure, arte planetaria con firme italiane”: pittori, customizzatori, produttori italiani lavorano per realizzare capolavori nel mercato delle action figure. Conan il Barbaro, Rocky Balboa, Big-Shoter, Gundam con Dario Barbera, pittore e colorista, Giovanni Ameglio, modellista e customizzatore, Nicola Sandrini, produttore della linea Zpro. Alle 18.45 I due MM: Mysteri e Magie. Da Marrk Merlin a Martin Mystère con Alfredo Castelli, Lucio Filippucci. Alle 21.30 Società e industria del Kpop: idoli o burattini senz’anima? e alle 22.30Youtuber. Editoria. Fumetto. Nuove frontiere e metodologie di promozione. Per i più piccoli venerdì alle 20.30 la piazza diventa il set della sfilata -spettacolo “Steampunk - Il futuro nel passato”, in collaborazione con Cocap e San Marino Comics e il mercatino “I ricordi in soffitta”. Al cinema Fulgor alle 21 la sala Federico ospita il progetto “Cartoni d’Acqua / H2O for the Future”, con la proiezione del film Big Fish & Begonia di Xuan Liang, Chun Zhang – Cina, mentre alla nuova arena Francesca da Rimini, sempre alle 21, il progetto prevede la proiezione di cortometraggi d’animazione sul tema dell’acqua e dell’ambiente. Per Riminicomix in piazzale Fellini (apertura padiglioni dalle 17 alle 24), alle ore 17 è prevista la sfilata Cosplay non competitiva, alle 19 il contest canoro, alle 21 la proiezione di Poop Squad 3, alle 22 l’interprete di sigle di cartoni animati Stefano Bersola in concerto, ospite il doppiatore Pietro Ubaldi. Dalle 23.30 dj set, tra gli ospiti a fianco al palco centrale, Ori-san (cosplayer special guest dalla Serbia), Narga Chan e Mila Alexia Jaeger (cosplayers special guest dall’Austria). Al Bagno 26 torna infine la mattina da venerdì a domenica “Cartoon on the beach”, con performance di disegno live dei disegnatori più noti e distribuzione gratuita di migliaia di fumetti e riviste.