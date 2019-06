Festa europea della musica con la parata della Banda Città di Rimini

Venerdi 21 giugno dalle ore 17.30 alle 19 la Banda città di Rimini in parata percorrerà le vie del Centro storico di Rimini per festeggiare l’arrivo dell’estate e soprattutto la musica

Contemporaneamente in tutta Europa, nelle strade delle città, nei teatri, negli spazi pubblici si esibiranno artisti e gruppi musicali in un’ideale e colorato abbraccio sonoro. Era il 1982, infatti, quando l’allora ministro della cultura francese, Jack Lang, promosse la Festa Europea della musica invitando tutti i musicisti, professionisti e amatori a suonare nelle strade delle città. Anno dopo anno la Festa della Musica si è andata allargando coinvolgendo la gran parte dei paesi europei e decine di migliaia di artisti ribadendo il valore della musica come linguaggio universale portatore di pace e fraternità contro tutte le discriminazioni.

La Banda città di Rimini condividendo i valori alla base della Festa della Musica partirà in parata alle ore 17.30 dall’arco d’Augusto, percorrerà corso d’Augusto fino a Piazza Tre Martiri. Dopo una breve esibizione riprenderà la marcia per fermarsi nuovamente in Piazza Ferrari e proseguire per la tappa finale in Piazza Cavour. Marcette e brani tratti dal ricco repertorio della Banda risuoneranno per le vie della città per allietare i tanti turisti e i cittadini riminesi e per ribadire l’importanza della musica e della formazione musicale dei giovani per una migliore qualità della vita.