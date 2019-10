Al Galli va in scena l'opera, sipario su "Norma", capolavoro di Bellini

Il Teatro Galli è pronto per il nuovo atteso appuntamento con l’opera. Dopo La Traviata di Giuseppe Verdi in scena nel marzo scorso, il secondo titolo del 2019 è un altro capolavoro della tradizione italiana, la Norma di Vincenzo Bellini, in scena venerdì 29 novembre (ore 20) e domenica 1° dicembre (ore 15.30). L’opera vedrà il ritorno al Teatro Galli delll’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, già protagonista il 3 agosto nell’eccezionale appuntamento che ha segnato l’inaugurazione della Sagra Musicale Malatestiana, con Riccardo Muti sul podio e la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella.

Questo nuovo allestimento, coproduzione che vede il Teatro Galli affiancare Ravenna Festival e il Teatro Alighieri, è affidato alla regia di Cristina Mazzavillani Muti. A dirigere il melodramma, che Bellini compose su libretto di Felice Romani, sarà Alessandro Benigni, A dare voce a Norma, figlia del capo dei druidi e sacerdotessa che ha violato i voti per amore di un romano, è il soprano coreano Vittoria Yeo; l’amato Pollione, proconsole romano, è il tenore Giuseppe Tommaso, mentre il basso Antonio Di Matteo è Oroveso, padre di Norma, e il mezzosoprano turco Asude Karayavuz sperimenta i panni di Adalgisa, rivale in amore di Norma. Completano la compagnia di canto Erica Cortese, la fida Clotilde, e Riccardo Rados, l’amico di Pollione, Flavio. Alla guida del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini unito al Coro Luigi Cherubini, il maestro Antonio Greco.

La prevendita per Norma si aprirà sabato 5 ottobre alla biglietteria del teatro Galli (Piazza Cavour 22), dalle 10,00 alle 14,00, successivamente dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 14,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30.

I biglietti sono acquistabili anche on line attraverso il canale vivaticket (www.vivaticket.it). Le prenotazioni telefoniche (al nr. 0541.793811) si accetteranno a partire da martedì 8 ottobre in poi, nella fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e compatibilmente con la disponibilità di posti. Biglietti da 8 a 67 euro. Tutte le informazioni http://www.teatrogalli.it/it/opera

Guida all’ascolto con Fabio Sartorelli

Norma di Bellini: dive non sempre caste è il titolo dell’incontro di preparazione all’ascolto dell’opera condotto da Fabio Sartorelli. L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 17,00 al Teatro Galli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma è richiesta la prenotazione via e-mail teatrogalli@comune.rimini.it o telefonicamente ai nr. 0541 704294/96 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13.

Info: 0541 793811