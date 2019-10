Il mondo dell'arte entra in hotel: in mostra da Warhol a Schifano

Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Modigliani, Mario Schifano sono solo alcuni dei maestri della preziosa collezione, ospitata permanentemente nella sala dell'hotel Admiral

Diventano scrigno di pregiate opere d'arte moderna anche le stanze, identificate su ogni piano da particolari abbinamenti cromatici. Nelle nuove Executive 2.0 sono esposti i lavori originali di alcuni degli artisti contemporanei più affermati, da Warhol a Schifano, da Valerio Adami ad Erika Calesini, da Giovanni Gurioli ad Antonio Marchetti, Ilaria Rezzi e William Zanca. Ogni stanza ha una propria forte personalità: l'opera d'arte in essa ospitata ispira e si riflette nelle decorazioni e nel design dello spazio.

Il percorso nell'arte e nella bellezza prosegue anche nei corridoi e negli spazi comuni dell'hotel,che diventano spazio espositivo e in cui sono protagonisti la grafica, la pop art e la street art. Lungo le scale, ispirate ai passaggi urbani europei e alla cultura pop-rock, ecco gigantografie e opere sorprendenti come quella realizzata sul posto dall'apprezzato writer barcellonese El Pez.

Lungo i corridoi, le porte e le pareti rendono omaggio al raffinato illustratore della couture anni '50, René Gruau, attraverso le riproduzioni delle sue immagini più iconiche. Al primo piano le porte si aprono invece sul Cage Club, un estroso ambiente polifunzionale e modulare dal design sorprendente che richiama la lussureggiante natura di una foresta equatoriale, arredato con elementi di recupero, dettagli inusuali e oggetti d'arte, e circondato da una grande e luminosa terrazza.

Gallery