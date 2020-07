Alla Barafonda si brinda al tramonto con "Sunset vibes" e la musica di dj Rosica

La musica torna al “Barafonda Beach Restaurant”, da anni locale di riferimento a San Giuliano Mare, gestito con sapienza e passione da Alessandra Della Torre e Luca Grossi, da molti conosciuto come Luca Cheever. “Stiamo vivendo un momento storico difficile, come se fossimo protagonisti di un film di fantascienza. Tutto ciò non ci ha fermati e scoraggiati, cerchiamo di fare al meglio ciò che ci piace, seguendo tutte le direttive legate all’emergenza, diversificando ulteriormente la nostra offerta, fiduciosi di tornare alla normalità quanto prima.” – dice Alessandra Della Torre.

Un’estate diversa dal solito e nonostante tutte le difficoltà del caso, il Barfonda Beach Restaurnat offrirà una programmazione ricca di appuntamenti, primo fra i quali sarà il “Sunset Vibes” - tutti i venerdì a partire

dal 3 luglio, scendiamo in pista, anzi, scendiamo in spiaggia. Musica, sabbia e tante bolle in riva al mare. Tutto ciò al tramonto e presso il nostro chiringuito, con la musica di Enrico Rosica.