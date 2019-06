Una Cenerentola per Don Giovanni, al cinema Tiberio si sogna con Opera Live e il balletto

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) venerdì 21 giugno alle ore 20 (biglietti interi € 12, ridotti € 10) in diretta da Palais Garnier-Opéra Nationale de Paris è in programma l’ultimo appuntamento della stagione con la rassegna Opera Live con Don Giovanni di Mozart, per la regia di Ivo Van Hove, la direzione orchestrale di Philippe Jordan e, nei ruoli principali, Etienne Dupuis, Ain Anger e Jacquelyn Wagner.

Che cosa è questo fuoco che spinge Don Giovanni a sedurre, per vincere le donne una ad una, nella continua lotta tra preda e predatore? Per la sua seconda collaborazione con Da Ponte, Mozart segna un caposaldo nella storia dell’opera che restrerà per sempre nella cultura europea.

Il ciclo Mozart-Da Ponte all’Opera di Parigi continua con Don Giovanni affidato al regista Ivo Van Hove, abituato a mettere in discussione il senso politico delle opere; il regista allestisce, dopo Boris Godunov, la sua seconda messa in scena per l’Opéra di Parigi.

Si conclude anche la stagione di Balletto al Cinema martedì 25 giugno alle ore 20.15 (recupero della proiezione annullata il 7 maggio), in differita dall’Opéra di Parigi (biglietti interi € 12, ridotti € 10) con il balletto Cenerentola su musiche originali di Sergei Prof’ev e coreografie di Rudolf Nureyev: il celebre racconto di Charles Perrault viene trasposto in un set cinematografico. In una serie di riferimenti agli eroi del cinema americano, Rudolf Nureyev spinge la sua Cenerentola sotto i riflettori di Hollywood. Con un produttore per la fata madrina e un attore protagonista come Prince Charming, sfugge al suo destino miserabile e vede i suoi sogni diventare realtà in una storia non senza somiglianze con quella del coreografo, il giovane tartaro che è diventato una star internazionale. Con questa “metafora del balletto”, la Compagnia rende omaggio al suo ex direttore Rudolf Nureyev. Una grande produzione che celebra l’apertura dell’anniversario dell’Opera di Parigi.