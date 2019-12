"Gloria tibi, Domine", concerto di musiche natalizie

Sabato 14 dicembre, alle 21, nella Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione di Rimini, si rinnova l’appuntamento con i concerti del Coro polifonico Jubilate deo, che presenta un programma di musiche natalizie intitolato “Gloria Tibi, Domine".



La serata, ad ingresso libero, è inserita nella manifestazione “Cori sotto l'albero”, coordinata dall’Associazione Emiliano Romagnola Cori (A.ER.CO.). Al concerto è stata concessa la partecipazione e l’iscrizione al WORLD CHORAL DAY 2019, la prestigiosa manifestazione che dal 1990 si prefigge di celebrare il canto corale come ambasciatore di pace e fratellanza fra tutti i popoli del mondo. Anche NATIVITAS ITALIA, rete nazionale di concerti coordinati dalle Associazioni Regionali corali sotto l’egida della FENIARCO nel periodo natalizio, ha inserito l’evento nella sua programmazione.



Il concerto di Natale di quest’anno è intitolato, traducendo dal latino, “Gloria a Te o Signore”, con riferimento ad un brano (Gloria tibi, Domine, appunto) di uno dei maggiori compositori rinascimentali inglesi, William Byrd. La polifonia rinascimentale è la chiave interpretativa dell’attività del coro Jubilate Deo ma, nonostante il grandissimo fascino e l’indiscutibile valore artistico della stessa, il programma prevede anche l’inserimento di brani di epoche diverse. Da sempre, e fino ai giorni nostri, la memoria della della venuta del Cristo ha ispirato stupende pagine corali: autori di epoche e stili diversi hanno prodotto melodie suggestive, semplici od elaborate ma pur sempre legate da un sorprendente filo rosso fatto di commozione e di fascino, capaci di toccare le corde più intime anche di coloro che si accostano per la prima volta ad un concerto corale. La serata è arricchita dalla proposta di composizioni liriche e letture poetiche. La scelta è ricaduta sulle opere di due conosciuti artisti riminesi: il poeta ed editore Alessandro Ramberti e la poetessa Ardea Montebelli..

Il Coro Jubilate Deo è stato fondato nel 1985 ed opera presso la Chiesa Gesù nostra Riconciliazione di Rimini. E’ formato da una ventina di coristi, divisi nelle quattro voci principali e si occupa di musica sacra; dal 1988 e’ diretto dal M° Ilario Muro. In questi anni ha realizzato un numero ragguardevole di concerti e liturgie sacre sia a Rimini che nelle principali citta’ italiane, collaborando con altre formazioni corali od orchestrali anche in rassegne internazionali.

Dal 2011 è riconosciuto come gruppo musicale di Interesse Nazionale. In particolare si e’ esibito a Roma, Bologna, Vercelli, Pavia, Torino, Venezia, Urbino, nel Duomo di Milano, nelle Basiliche di Loreto, Cascia, Assisi, Tolentino, ecc, ha avuto inoltre l’alto onore di cantare in San Pietro, alla presenza del compianto Papa Giovanni Paolo II.

Per informazioni: 349/0640697.

