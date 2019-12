"Two for Xmas", il concerto per doppia banda giovanile

Prende avvio, nell’ambito degli eventi di Rimini, il Capodanno più lungo del mondo, la rassegna “Concerti di Natale 2019” a cura della Filarmonica città di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini.

Appuntamento lunedì 16 dicembre, alle 21, al teatro degli Atti con "Two for Xmas: concerto per doppia banda giovanile". In occasione del secondo anno di collaborazione, la Banda Giovanile Città di Rimini, diretta dal m° Andrea Brugnettini e la EMOS Einstein Music OrcheStar, diretta dal prof. Davide Tura si esibiranno nel concerto di Natale che vedrà sul palco 60 giovani musicisti con età comprese fra gli 8 e i 19 anni. La formazione musicale orchestrale che la scuola di musica per banda e il liceo scientifico “A. Einstein” stanno portando avanti ormai da anni ha trovato un proprio punto di realizzazione in questa unione dalla quale nasce la più grande formazione musicale interamente giovanile della città di Rimini. Inclusione, collaborazione e armonia sono le parole chiave di un connubio che in questi due anni è andato progressivamente maturando, portando a nuove esperienze musicali, di incontro e di crescita, fondamentali in un momento in cui l’offerta rivolta alle giovani generazioni è perlopiù basata sulla competizione e sull’apparenza. Tutta la cittadinanza è, quindi, invitata dunque a vivere il Natale attraverso una musica giovane fatta da giovani ma rivolta a tutti attraverso il concerto per doppia banda giovanile: Two For Xmas! Un grazie particolare va a Banca Malatestiana per il sostegno alla Banda Giovanile e alla scuola di musica per Banda Media Partner: Corriere Romagna; Link, Rimini da vivere