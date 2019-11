In cammino con il Wwf alla scoperta delle bellezze del territorio

Domenica 1 Dicembrer il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona di Monte Carpegna. La partenza è dal parcheggio dell’Eremo Madonna del Faggio, si percorre il sentiero 106 per Località Ville dopo un tratto di carraia e asfalto si raggiunge Monte Pietracandela per proseguire dal sentiero 105A nella Faggeta secolare di Pianacquadio fino trovare il 105 per Rif. Le Fontanelle e sorgenti del Conca, dal 102 si raggiunge Monte Carpegna per ritornare all’Eremo Madonna del Faggio. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 10 Km e un dislivello di 450 m. Tempo 5 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche.

Domenica 15 Dicembre il WWF Rimini effettua un’escursione nella zona di Petrella Guidi. La partenza è da Petrella Guidi, si sale lungo la strada per Cà Busca, si devia su sterrata per Le Coste fino a incrociare il sentiero 98 per risalire fino a Monte Benedetto per ritornare a Petrella Guidi dal sentiero 99. Il percorso è ad anello per una lunghezza totale di 11,5 Km. e un dislivello di 500 m Tempo 5 h. Abbigliamento da trekking adatto alla stagione e scarpe da trekking con fondo antiscivolo, pranzo al sacco, riserva d'acqua, viaggio con mezzi propri. Il punto di ritrovo per la partenza, è a Rimini al parcheggio in via Euterpe a Sx dell’ex cinema Astoria davanti alla Farmacia, alle ore 8,30. Saranno possibili variazioni di itinerario dettate dalle condizioni meteorologiche.

Per contatti e ulteriori informazioni, cell.331 4180104.