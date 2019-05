A Italia in Miniatura l'artista Marco Martinelli trasforma tutti in "caricature"

Bastano 5 minuti a Marco Martellini bravissimo artista di Ascoli Piceno, per consegnare a grandi e bambini una caricatura che li ritrae come centurioni romani o modelle leonardesche, mentre i più piccini si sfogano con colori e pennelli per dipingere “en plein air” paesaggi e monumenti. A Italia in Miniatura sabato 25 e domenica 26 maggio si conclude il mese dedicato a Leonardo da Vinci dove il Parco riminese, con l’iniziativa “La Tavolozza del Pittore”, ha messo grandi e piccini davanti a tela e cavalletto. Forse non tutti sanno che i ritratti caricati furono proprio una delle passioni del grande genio italiano, che nei suoi “Disegni grotteschi” enfatizzava e ridicolizzava tratti e dettagli del volto umano, trasformando i soggetti in personaggi fantasy.

Italia in miniatura risponde con un’iniziativa “slow” al dilagare dei selfie e delle immagini filtrate da uno schermo, per riattivare il piacere di guardare con i propri occhi e indugiare in dettagli, proporzioni e particolari, mentre tutto intorno sfrecciano trenini, scorrono fiumi e cascatelle, decollano aerei. Per la Generazione Z, quella che maneggia tavolette grafiche, trasformarsi in pittore o in vasaio può essere un’esperienza totalmente nuova. Per Italia in Miniatura è un altro modo di avvicinare alla nostra storia, cultura e arte, divertendo.

Dopo la Tavolozza del Pittore, seguiranno altri appuntamenti: il mese di giugno sarà dedicato alle antiche arti e mestieri, luglio ai “balocchi di una volta” (giochi, rompicapi, trampoli, tutti di legno), in agosto, in omaggio alla tradizione bizantina romagnola e ravennate ci si cimenterà nientemeno con il mosaico. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, la biglietteria chiude alle 17.

I laboratori sono gratuiti ma a numero chiuso: li si può prenotare all’arrivo al parco oppure scrivendo a info@italiainminiatura.com