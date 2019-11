In mostra gli scatti di Matteo Ridolfi e i suoi sguardi sulla città

La bottega di Ennio Ruggiero, in via via Bertola, ospita nel suo spazio/laboratorio, un fotografo "per distrazione" come si definisce lui: Matteo Ridolfi. L'evento è organizzato con il supporto dell'Associazione fotografica t.club, di cui Matteo è socio dal 2014, e inaugura anche un nuovo modo di sostenere i propri soci e di incoraggiarli.

L'inaugurazione è sabato 9 novembre alle ore 17,30.



Queste sono le parole che Matteo Ridolfi ha scelto per raccontare la sua prima mostra fotografica :

"Il 2 marzo 2015, fermo in auto ad un semaforo rosso, vedo LUI riflesso nello specchietto, grigio come il cielo e come il traffico. Prendo il telefono, pubblico il momento su Instagram e penso “A Rimini ovunque tu sia, ovunque tu vada, LUI c´è sempre” Nasce così, per gioco e per distrazione, una raccolta di foto del Grattacielo di Rimini pubblicate sul mio account Instagram @nimbex2. Non è una passione. Non è un'ossessione. E' una distrazione."