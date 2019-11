Il Circ'Amarcord illumina la città con atmosfere da sogno

Rimini si accende con lo spettacolo delle luminarie, trasformandosi nella città delle feste, immersa nel fascino unico del mare d’inverno. sabato 29 novembre, intorno alle 18, davanti alla folla di famiglie con bambini, giovani e meno giovani che si raduna in piazza Cavour, si accendono ufficialmente le luminarie natalizie accompagnate da musica, suggestioni felliniane e momenti di spettacolo. Comincia così il cartellone di eventi del Capodanno più lungo del mondo edizione 2020 dedicata al grande Federico Fellini, in vista delle celebrazioni del 2020, anno del centenario della nascita. Il centro storico diventa un Red Carpet felliniano e natalizio, un tappeto rosso che ci trasporta nell'immaginario cinematografico del Maestro fra mongolfiere di luci, ispirate a La Città delle Donne, per ripercorrere attraverso le sue frasi celebri le atmosfere delle sue indimenticabili pellicole sotto un cielo di stelle che ricopre tutta piazza Cavour.