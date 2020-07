Da Rimini a la Verna sui sentieri di San Francesco: una tre giorni nella natura

Fra notti nei boschi a caccia di lucciole, pedalate intorno a laghetti pieni di ninfee in fiore, segretissimi borghi abbandonati, ormai ricoperti di vegetazione, sarà difficile riuscire a decidere dove andare, ma meglio farlo in fretta perché i posti per la nuova edizione di I Love Cammini Emilia-Romagna 2020, non sono illimitati. Dal 10 al 12 luglio un trekking di tre giorni lungo i luoghi spirituali di San Francesco è il programma dell'appuntamento "Da Rimini a la Verna". Si parte alle 8 del mattino di venerdì 10 luglio da Pennabilli, nell’entroterra riminese, uno dei luoghi tanto amati da Tonino Guerra, e si arriva in Toscana a La Verna due giorni dopo. Dopo la visita guidata a Pennabilli si procede in gruppo nei boschi tra Romagna e Toscana. Fra le tappe c'è il Castello di Bascio con il suo Giardino Pietrificato (sette tappeti di ceramica distesi sul prato fatti realizzare da Tonino Guerra), il parco di Sasso Simone e Simoncello, il punto panoramico del Poggio dei Tre Vescovi e infine il santuario di La Verna. Si dorme in agriturismi, si mangia in piccole strutture e al sacco. È previsto un transfer per il ritorno. Durata 58 ore. Costo 265 euro.

Dal 3 luglio parte il calendario delle passeggiate guidate ed esperienze lungo i 18 Cammini storici e naturalistici del Circuito Regionale che attraversano il territorio da Parma a Rimini. Sono escursioni facili, adatti a tutti, nonni e fido inclusi. Alcune esperienze sono gratuite, altre a pagamento, con costi variabili, da un minino di 4 a un massimo di 265 euro. Si va dalle passeggiate più facili di pochi chilometri ai veri e propri trekking di tre giorni. Alcune sono in bicicletta (e la bici si può anche noleggiare), ma non mancano esplorazioni a bordo di minibus o shuttle. Tutte però, passo dopo passo, portano alla scoperta di meraviglie: antichi camminamenti, santuari medievali, crinali panoramici, castelli leggendari.

I Love Cammini Emilia Romagna 2020 è promossa da APT Servizi Regione Emilia-Romagna e Assessorato al Turismo Regione Emilia Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna. Le escursioni sono organizzate dagli operatori del Circuito Regionale dei Cammini e Vie di Pellegrinaggio.

Unica condizione per partecipare: obbligatorio prenotare, perché i gruppi quest'anno saranno più ristretti e naturalmente osserveranno tutte le regole di sicurezza. Informazioni e prenotazioni sul sito www.camminiemiliaromagna.it