All'hotel Byron arrivano i barboncini per il ritrovo dedicato ai piccoli amici

Domenica 22 settembre i titolari dell'hotel Byron di Viserba aprono le porte al ritrovo dei barboncini. Non un semplice evento per cagnolini e padroni, ma una giornata piena di informazioni: corsi, formazione per i più grandi e i più piccini. A partire dalle 9 tantissimi incontri su: come tosarli, in che modo prendersene cura, quali sono gli aspetti e le caratteristiche principali di questa razza. La direzione della giornata sarà affidata a Mara Gordini di Margor Barboncini che per la seconda volta ha scelto il Byron come location per un evento del genere. Insieme a lei Irene Zamboni (istruttore cinofilo e pet therapist), Roberta Olivieri (veterinaria) e Andrea Lombardi (toelettatore Fido Mon Amour).

Una giornata di approfondimento che sarà una giornata di grande festa, con un buffet a bordo piscina, con la possibilità di chiedere consigli, ridere, scambiarsi informazioni, condividere trucchi o semplicemente conoscersi. L’ospitalità non può conoscere confini, una vacanza con la propria famiglia e con il proprio cucciolo è una vacanza piena, è una vacanza straordinaria, straordinaria come la compagnia del nostro amico più fedele.